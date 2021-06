tmw Roma, si lavora alle cessioni: trattativa con il Benfica per Steven Nzonzi

La Roma lavora alle cessioni. Un'altra uscita che il club giallorosso sta cercando di definire in queste ore è Steven Nzonzi al Benfica. Il centrocampista francese, in prestito al Rennes nell’ultima stagione, è adesso il primo nome per le Aquile e la trattativa per cederlo a titolo definitivo è in corso.