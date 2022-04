tmw Romano: "Il Napoli è forte e in condizione. Spalletti ha dato gli equilibri giusti"

Che aspettarsi domenica col Napoli? "Sarà sicuramente difficile per la Fiorentina, il Napoli avrà lo stadio ancora più pieno e darà fastidio. Italiano però andrà a giocarsela, con il suo credo, e non sarà una passeggiata. Pronostico da tripla".

Francesco Romano , agente ed ex calciatore tra le altre del Napoli era oggi relatore all'incontro "L'Agente Sportivo e l'Avvocato Nello Sport Professionistico" al Palazzo di Giustizia di Firenze, coordinato da Giulio Dini. Sulla lotta scudetto ha parlato così ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "E' molto bella, da anni non vedevo tante squadre di qualità coinvolte. Quando vincemmo lo scudetto noi, a Napoli, restammo primi da ottobre, fu una cavalcata sin dall'inizio, con qualche caduta ma dopo una sconfitta c'era sempre una vittoria. È differente, ma la squadra è forte e sta bene. Allora c'era Maradona, sappiamo cosa è stato e c'era anche un gruppo forte. Quest'anno invece Spalletti ha trovato un equilibrio tale che può farla da padrone, ha tanta esperienza. Da sottolineare però anche il lavoro di Pioli al Milan, conosco il suo valore. Giù il cappello anche di fronte a Inzaghi".

Francesco Romano su Napoli e Serie A