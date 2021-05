tmw Salernitana, Fabiani: "Castori? Usato garantito, aveva già portato il Carpi in Serie A"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il Ds della Salernitana Angelo Fabiani ha parlato anche di mister Fabrizio Castori: “È l’usato garantito. Ha portato il Carpi in Serie A e forse se fosse stato in sella fino alla fine l’avrebbe anche salvato. Applica la semplicità e non si inventa niente. Castori è uomo pratico, umile, un padre di famiglia che ha saputo tirare fuori il massimo da questi ragazzi. Ha grossi meriti in questo campionato”