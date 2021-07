tmw Salernitana, Fabiani: "Lotito e Mezzaroma sono un bellissimo ricordo, ora voltiamo pagina"

Angelo Fabiani, parlando ai microfoni di TMW dopo la presentazione dei calendari di Serie A, analizza così la situazione in casa granata in vista della prossima stagione: "La cosa principale che dovevamo fare era risolvere il nodo della multiproprietà e lo abbiamo fatto. Lotito e Mezzaroma sono un bellissimo ricordo ma non possono operare più. Avrò un incontro con l'ad e vedremo quali sono i programmi, se sono in linea con le aspettative della piazza. Se ci sono convergenze, inizieremo a costruire una squadra operaia, con lo stesso spirito che l'anno scorso ci ha consentito di fare qualcosa di straordinario. Si riparte dopo 23 anni dalla Serie A, il mio augurio è che questi tifosi possano rimanerci vicini e serve programmare per capire cosa serve fare. Lunedì faremo tutte le valutazioni del caso", ha detto il ds della Salernitana.

I tifosi possono essere la spinta vera e propria spinta dopo un anno di digiuno?

"Ci sono mancati tantissimo, è mancato il ritorno a casa dopo Pescara: i giocatori volevano gioire coi tifosi, sappiamo la piazza di Salerno quanto sappia trasmettere. Mi auguro che possa esserci una riapertura, magari con una carta del vaccinato. Vedo tanti assembramenti, li abbiamo visti in questi Europei e colgo l'occasione per ringraziare Mancini e i suoi ragazzi, che hanno rilanciato il Made in Italy".