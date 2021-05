tmw Sampdoria e Fiorentina interessate ad Ekuban. Piace anche al Saint-Etienne

Caleb Ekuban è esploso nel campionato turco segnando ben 9 gol in stagione dopo le esperienze italiane nel Chievo e addirittura nel Renate e al Lumezzane e poi quella al Leeds proprio dopo la cessione a titolo definitivo da parte dei clivensi. Adesso potrebbe già essere pronto per tornare in Italia, visto che secondo quanto raccolto da TMW, Sampdoria e Fiorentina avrebbero già effettuato alcuni sondaggi per il ghanese che ha anche il passaporto italiano. Anche in Francia c'è interesse nei suoi confronti con il Saint-Etienne che si sarebbe mosso per chiedere informazioni.