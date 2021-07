tmw Sassuolo, Dionisi: "Voglio meritarmi la Serie A. Mercato? Vorrei non partisse nessuno"

Dopo la conferenza stampa di presentazione quale nuovo tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi si è soffermato nuovamente di fronte ai microfoni dei cronisti. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "C'è stata una gradualità nel mio percorso verso la Serie A, è vero. Adesso però toccherà a me meritarla anche se sono consapevole che un tecnico può far poco da solo. Ci sarà bisogno del supporto dello staff e dei giocatori. Adesso voglio conoscere i ragazzi e fare in modo di continuare sulla strada degli anni precedenti e dargli la possibilità di farli esprimere al meglio. Loro mi hanno mostrato voglia di dare tutto anche se sappiamo che confermarsi sarà più difficile che affermarsi".

Obiettivi?

"Avere una identità ben precisa come negli anni passati, valorizzando i giocatori e ottenendo i risultati sul campo".

Mercato?

"Ad oggi alla società ho chiesto di allenare i giocatori che ci sono. Vorrei che non cedessero nessuno, ma la società ha dimostrato di poter far bene anche attraverso una politica societaria che prevede alcune cessioni. Adesso l'obiettivo è conoscerci e capire cosa può servire. Compresi i ragazi che rientrano dai prestiti come Frattesi, Scamacca, Marchizza e gli altri. Li allenerò e poi valuteremo insieme come procedere".