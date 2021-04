tmw Schuurs pronto a scatenare il mercato come De Ligt: il punto sul futuro

Perr Schuurs dell'Ajax può trasformarsi nelle prossime settimane in uno dei grandi nomi mercato per le grandi d'Europa. Il classe 1999 dell'Ajax, che una stagione fa ha rinnovato il contratto con gli ajacidi, è pronto per il grande salto. Come è stato per Matthijs de Ligt, quando il centrale olandese divenne un uomo copertina in mezzo Vecchio Continente, adesso Schuurs sta diventando più che chiacchierato in quanto a mercato e futuro in Olanda e non solo.

Le big tedesche Schuurs è un'opportunità pesante per la Bundesliga, le grandi del campionato tedesco starebbero vagliando l'opportunità di strapparlo a Ten Hag, col quale il rapporto non sarebbe idilliaco come un tempo, a giugno. Non solo Bayern Monaco e Borussia Dortmund, chiaro, perché Schuurs ha estimatori in Spagna e anche in Italia dove pare esserci la fila. Tra le pretendenti più calde anche la Roma, con lo stile di gioco Ajax di Schuurs che chiaramente andrebbe a combaciare con quello di Sarri. Però sembra solo l'inizio. Schuurs è destinato a diventare un vero e proprio uomo mercato in estate.