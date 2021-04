tmw Simy non pensa al mercato: “A Crotone mi sento a casa, voglio la salvezza”

Nwankwo Simy non pensa al mercato. Intervistato da TuttoMercatoWeb l’attaccante del Crotone incalzato su un futuro in Serie A a prescindere da come finirà il campionato della sua squadra risponde così: “Non è una cosa che mi interessa, io sono un giocatore del Crotone e sono molto orgoglioso di ciò. Sono qui da cinque anni, sin dal primo momento mi sono sentito a casa e non posso pensare ad altro. Ho un contratto col Crotone, sono sereno e sono felicissimo di far parte di questa società. Adesso il lavoro più importante è solo quello di cercare di mantenere la categoria perché ci teniamo tanto”.