tmw Spezia, domani l'incontro con Vincenzo Italiano: il club punta al rinnovo

E' domani il giorno in cui lo Spezia proverà a blindare Vincenzo Italiano. Confermato il summit, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, tra la dirigenza del club ligure e il tecnico. Lo Spezia non molla: vuole trattenere Italiano ed è pronto a rinnovare il contratto con l'allenatore della promozione e della salvezza. Attendono in molti l'esito del summit, dal Sassuolo all'Hellas Verona.