tmw Spezia-Italiano, a breve summit per il futuro: il club pensa al rinnovo

vedi letture

Vincenzo Italiano e il futuro, giorni caldi. Dopo l’addio del dg Meluso protagonista dell’impresa salvezza con una giornata di anticipo, il club vuole dare un segnale di continuità per quanto riguarda lo staff tecnico. Lo Spezia pensa quindi al rinnovo del contratto del tecnico con adeguamento, ma tanto passerà dal confronto tra i diretti interessati che si terrà probabilmente entro pochi giorni. Verranno tracciate le linee guida in vista della prossima stagione. E Italiano intanto è nei pensieri del Sassuolo e del Verona (che però lavora per Igor Tudor). Lavori in corso allo Spezia, dal mercato con gli algoritmi al futuro dell’allenatore da decifrare…