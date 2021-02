tmw Tedesco su Kokorin: "Il trasferimento alla Fiorentina è l'ultima chance in un campionato top"

Nel corso dell'intervista rilasciata oggi a Tuttomercatoweb, il tecnico dello Spartak Mosca, Domenico Tedesco, ha parlato anche di Aleksandr Kokorin. L'attaccante ha salutato dopo soli sei mesi per trasferirsi in questa finestra di mercato alla Fiorentina: "Posso capire la sua decisione. Per lui è stata forse l'ultima possibilità di andare in uno dei massimi campionati europei. È davvero un bravo giocatore. Purtroppo qui allo Spartak è stato un po' sfortunato a seguito degli infortuni. Gli auguro buona fortuna a Firenze". 29 anni, Kokorin ha giocato solamente 8 partite con lo Spartak, segnando due reti. Il giocatore era tornato a giocare a marzo 2020 con la maglia del Sochi, rilanciandosi immediatamente dopo una pausa forzata per le note vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto, tanto da aver scontato un anno di carcere.