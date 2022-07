tmw Torino, Kone via in prestito: c'è l'accordo con il Frosinone, previsto il controriscatto

Colpo in uscita vicino per il Torino. Come raccolto da TMW, il club granata ha chiuso l’accordo per Ben Lhassine Kone al Frosinone. Il centrocampista, reduce da 6 mesi di prestito al Crotone, si trasferirà in Ciociaria con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.