tmw Torino, nuovo obiettivo per l'attacco: piace Dovbyk del Dnipro. Quest'anno 14 gol in 17 gare

Nome nuovo per l'attacco del Torino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club granata, che si sta già preparando a perdere Andrea Belotti a zero al termine della stagione, ha infatti messo gli occhi su Artem Dovbyk del Dnipro. In questa stagione il centravanti ha segnato 14 gol in 17 presenze nel campionato ucraino.