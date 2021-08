tmw Torino, proposto Boyata. L'Hertha Berlino chiede 5 milioni

vedi letture

Nelle ultime ore il Torino sta pensando a Dedryck Boyata, difensore centrale della Nazionale belga, in uscita dall'Hertha Berlino. I biancoblù devono cedere per dare agio alle finanze, tanto da avere molti profili in uscita. Boyata però interessa particolarmente anche perché ha un contratto in scadenza nel 2022 e ha un ingaggio di quasi due milioni.

RICHIESTA DI 5 MILIONI - Ufficialmente la scelta sarebbe quella di trovare una squadra che possa versare 5 milioni, ma nel gioco delle parti è possibile limare ulteriormente verso il basso. Potrebbe però essere una situazione slegata anche alla possibile cessione di Lyanco - per cui c'è sempre l'interesse del Bologna - perché Boyata, sia per esperienza che per caratteristiche andrebbe a sposarsi bene nella difesa a tre di Juric, visto che ci ha già giocato con il Belgio.