tmw Torino su Pobega. Il Milan chiude alla cessione: vuole trattenere il centrocampista

Incontro tra Milan e Torino per Tommaso Pobega, dove era presente anche l'agente del calciatore, ma per il momento quello che emerge è un nulla di fatto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club rossonero infatti non ha intenzione di cedere il centrocampista in questa fase del mercato, dopo la rivoluzione in mediana partita con la cessione di Tonali e proseguita con gli arrivi di Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders.

La società di via Aldo Rossi pensa che Pobega possa giocarsi le sue carte per ritagliarsi spazio nello scacchiere tattico di Stefano Pioli e per questo non ha aperto alla cessione, visto anche che con l'arrivo del giocatore dell'AZ Alkmaar ritiene a posto la mediana, in attesa di eventuali altri sviluppi sul mercato che però non sono attesi a stretto giro di posta. Nel caso se ne riparlerebbe nella seconda metà di agosto.