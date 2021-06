tmw Tre strade per Buffon: dodicesimo al Barcellona, all'Atletico o la folle idea Parma?

vedi letture

Un sogno. Una follia. Gianluigi Buffon cerca questo per chiudere la sua straordinaria carriera da numero 1. Ed è proprio per questo che, nel ventaglio delle ipotesi, tra i petali che sta stogliendo alla rosa delle idee per chiudere, prende quota l'idea Parma. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, Buffon sta pensando di regalarsi un ultimo sogno. Anche perché le alternative sono due grandissime d'Europa, come il Barcellona e l'Atletico Madrid: sul tavolo ha due proposte per chiudere con due valzer spagnoli, ma da secondo, sia di Ter Stegen che di Oblak. La Champions da una parte, Messi, Suarez, e tutte le stelle d'Europa a pendere da un lato della bilancia. O chiudere in modo romantico. Con una follia che cercava, come ha spiegato nei giorni scorsi, a Parma. Deciderà Buffon.