tmw Udinese a un passo da Padelli dell'Inter, sarà il secondo. Richieste per Scuffet

vedi letture

Daniele Padelli lascerà l'Inter a parametro zero in estate e si prepara a vestire la maglia dell'Udinese. L'intesa con la formazione friulana è sulla base di un contratto di due stagioni, il club di Pozzo lo prenderà come dodicesimo. Di Juan Musso? Difficile, viste le grandi richieste per l'argentino, su tutte quelle della Roma. Però Padelli all'Udinese è di fatto una trattativa praticamente in porto: uscirà Simone Scuffet che ha molte richieste in cadetteria.