tmw Un paio di offerte dalla Premier, una dal Fulham. Ma lo Spezia non vacilla: Nzola resta

Un paio di offerte dalla Premier League, una del Fulham. Entrambe di poco superiori ai 10 milioni di euro. Sono le offerte arrivate in questi giorni allo Spezia per Mbala Nzola, attaccante classe '96 e tra i protagonisti di questa Serie A con 9 reti in 13 partite.

Lo Spezia, in piena bagarre salvezza, in questo momento non ha però alcuna intenzione di privarsi del calciatore francese. Servirebbe un'offerta fuori mercato per far vacillare le certezze del club ligure, che ha in Nzola un faro e un riferimento offensivo. E con cui tutti - allenatori e dirigenti - vogliono andare avanti almeno fino al termine alla prossima estate, quando un'asta per lui appare più che scontata.