tmw Uronen man of the match all'esordio all'Europeo: ora c'è la fila in mezza Europa

vedi letture

Man of the match del drammatico incontro contro la Danimarca, Jere Uronen è probabilmente uno l'uomo mercato più importante della rosa della Finlandia. Il terzino destro di Turku del Genk è uno dei più apprezzati e pronti al salto di qualità: gioca in un club come quello belga dove raramente vengono sbagliati gli acquisti e che da anni è una miniera d'oro per le big d'Europa e proprio dopo l'esordio a Euro 2020, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com l'entourage ha ricevuto una lunga lista di chiamate e interessamenti. Il Brest in Francia, il Mainz in Germania, il Granada in Spagna, le società che si sono per adesso interessate al giocatore che inizia a esser seguito con forza anche in Italia.