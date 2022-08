tmw Ventura su Belotti: “L’addio al Toro poteva essere migliore. Chi lo prende fa un affare”

“Belotti? Quando arriva il momento di cambiare squadra e il giocatore vuole andare bisogna lasciarlo andare. Nessuno me compreso poteva pensare che rifiutasse un triennale senza avere altro tra le mani, ha sorpreso tutti. Credevo che avesse qualcosa di pronto e assicurato”. Lo ha detto a Tuttomercatoweb l’ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Torino, Gian Piero Ventura, intervistato per la rubrica “A tu per tu”.

“L’uscita dal Torino poteva essere migliore, alla Mertens. In ogni caso è un giocatore importante. E chi lo prenderà troverà un calciatore affamato, come quello che ho portato io in granata”.