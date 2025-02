Tomori: "Resterò al Milan finché qualcuno non mi dirà di andarmene. Walker si è integrato"

vedi letture

Il difensore rossonero Fikayo Tomori, intervenuto a Sky Sport alla vigilia del ritorno del playoff di Champions col Feyenoord, ha parlato così della voglia del Milan di andare avanti in Europa: "Sappiamo bene qual è la storia del Milan in Champions. Domani abbiamo un'altra opportunità per fare bene, ci aspetta una partita importante. Dobbiamo approcciare questa gara per vincere e scrivere la storia".

Sul modo di giocare di Conceicao: "Con lui siamo più aggressivi, dobbiamo uscire sugli attaccanti e pressarli per indurli all'errore. In queste partite io ho cercato di fare ciò che mi chiede. A volte ci sono riuscito, altre no, ma il calcio è così e io provo a fare del mio meglio per la squadra".

Sulla sua voglia di restare al Milan: "Ho parlato con chi di dovere, ma alla fine sono io che devo andare al centro sportivo ogni giorno e poi in campo. Qua mi sento bene, mi sento a casa. In questi quattro anni ho vinto due trofei, avremmo potuto vincere di più. Io mi sento bene, più maturo e la squadra ora è più forte. Non c'è motivo per andarmene. Finché qualcuno non mi dice che me ne devo andare, io resto".

Su Kyle Walker: "Si è integrato bene. Tanti giocatori gli chiedono della sua esperienza al Manchester City. Kyle ha qualità ed esperienza, ha giocato tante partite decisive in carriera e ha portato tutto quello che sa in questa squadra. Siamo contenti di averlo con noi".

Su come andrà domani sera: "Ce la faremo, siamo qua per fare la storia come ha detto Zlatan. Abbiamo perso la prima, ma domani giochiamo davanti ai nostri tifosi. Quella col Feyenoord una di quelle partite che ogni giocatore vuole giocare".