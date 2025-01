Tomori tramonta, Hancko è complicato e pure Antonio Silva: Juventus, difficoltà in difesa

La Juventus continua la sua ricerca di un difensore centrale per rinforzare la retroguardia, ma il mercato non offre soluzioni semplici. L'idea di portare Fikayo Tomori a Torino sembra ormai sfumata: l’inglese, confermato titolare dal nuovo tecnico del Milan, Sergio Conceição, ha espresso chiaramente la volontà di rimanere in rossonero. In cima alla lista dei desideri bianconeri c’è David Hancko, solido centrale slovacco del Feyenoord. Il giocatore rappresenta un investimento per il presente e per il futuro, ma il suo prezzo è tutt’altro che abbordabile. Il club olandese valuta Hancko tra i 25 e i 30 milioni di euro e non sembra intenzionato a prendere in considerazione formule di prestito, preferite dalla Juventus.

Per un colpo più immediato, la Juventus sta sondando la pista che porta ad Antonio Silva del Benfica. Anche in questo caso, però, la trattativa è complessa. Il club portoghese, come da tradizione, non fa sconti e insiste per inserire un obbligo di riscatto nell’eventuale accordo, garantendosi un incasso certo. Al momento, i bianconeri restano in attesa di sviluppi, mentre Jorge Mendes, agente del giocatore, cerca di mediare per trovare un’intesa tra le parti.

Un nome più defilato ma comunque monitorato è quello di Ronald Araujo. Il difensore uruguaiano è reduce da un infortunio e potrebbe lasciare il Barcellona, che necessita di alleggerire il monte ingaggi. Per ora si tratta solo di un’idea, ma il profilo del giocatore è gradito dalla dirigenza juventina. A riportarlo è il Corriere dello Sport.