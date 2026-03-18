Toni: "Bayern come quando ci giocavo io. Kane? Tra i pochi attaccanti davvero completi"

L'ex attaccante Luca Toni, che quando giocava ha vestito anche la maglia del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della partita tra i tedeschi e l'Atalanta, ritorno degli ottavi di Champions League: "Kane è un giocatore completo, uno dei pochi attaccanti che lo sono veramente. Ha personalità, tecnica, dribbling e facilità di calcio. E poi mi piace la furbizia di questo attaccante, gioca nelle stesse zone che piacevano a me, come per esempio il primo palo".

Ma il Bayern Monaco era così anche ai tempi di quando ci giocava Toni? Spiega l'ex centravanti: "Non ci sono differenze rispetto a quando giocavo io, hanno sempre avuto questa mentalità, il DNA della vittoria. Sono cose che i più vecchi del gruppo spiegano sin da subito ai nuovi arrivati".

Prosegue e conclude poi Toni, allargando lo sguardo alle condizioni del calcio italiano: "La cosa non è tanto arrivare al Mondiale, di sicuro non andarci tanto per. E comunque, il calcio giovanile italiano va riformato perché non partiamo mai per i Mondiali non dico per vincere, ma almeno arrivare tra le prime otto! E io ci vado duro, dico che ad alcuni direttori e ai procuratori conviene andare a prendere i giocatori all'estero, il giro è superiore. Io sono malizioso. Le società importanti, almeno alcune, spendono tante per la prime squadre mentre per le giovanili troppo poco. Ci sono allenatori delle giovanili che fanno due-tre lavori e sono pagati poco".