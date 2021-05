TOP 100 TMW - Calabria mai così, Milinkovic-Savic non delude. Posizioni dalla 35 alla 31

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Di seguito le posizioni dalla 35 alla 31:

35. Mattia POLITANO (Napoli) 6.28

Dall'inizio o a partita in corso, Gattuso non si è mai privato di lui: in campionato solo una partita saltata. L'infortunio di Lozano gli ha spalancato le porte della titolarità e da gennaio a marzo è stato importante nella rimonta del Napoli alla ricerca di un posto in Champions con 5 reti. Anche col rientro del messicano riesce a ritagliarsi il suo spazio.

34. Sergej MILINKOVIC-SAVIC (Lazio) 6.28

Dominante a centrocampo con la sua fisicità e la sua abilità nel gioco aereo, il "Sergente" non delude mai nemmeno sotto il profilo realizzativo. E se quest'anno Luis Alberto latita nell'ultimo passaggio ci pensa il serbo, onnipresente anche con 10 servizi vincenti per i compagni. Un totem che la Lazio ha blindato con un contratto fino al 2024, ma che di certo non allontana le grandi d'Europa.

33. Davide CALABRIA (Milan) 6.28

Il rilancio del Milan, tornato dopo 8 stagioni in Champions League, passa anche dalla crescita esponenziale di alcuni giocatori che ancora non erano riusciti ad esprimere tutto il loro potenziale. Il terzino aveva già fatto bene con Gattuso, ma nel 2020 si è letteralmente esaltato, diventando uno dei migliori del campionato: spinta costante, preciso e attento in copertura, un Calabria così non s'era mai visto prima.

32. Henrikh MKHITARYAN (Roma) 6.29

Un grandissimo finale della scorsa stagione ha convinto la Roma a riscattare l'armeno, che oltre alla notevole classe può mettere a disposizione un'importante esperienza ad altissimi livelli. Si è confermato giocatore importantissimo per Fonseca, fra miglior assist-man del campionato e trequartista che vede molto bene la porta. Sa sempre cosa fare e quando. Quando è mancato per infortunio la sua assenza si è fatta sentire.

31. Mattia PERIN (Genoa) 6.30

Il Genoa con lui è in ottime mani, il portiere ha ritrovato continuità e anche i problemi fisici sono un lontano ricordo. Porta mantenuta inviolata in ben 8 occasioni con un periodo di grazia a inizio 2021 che l'ha visto imbattuto per 450'. In un Genoa che è riuscito a salvarsi in anticipo il suo ruolo è stato molto importante.