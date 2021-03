TOP 100 TMW - Cresce Skriniar, crolla Immobile. Posizioni dalla 40 alla 36

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 40 alla 36:

40 - DAVIDE CALABRIA (Milan) 6.26

Il rilanci del Milan, tornato a lottare per le posizioni di vertice, passa anche dalla crescita esponenziale di alcuni giocatori che ancora non erano riusciti ad esprimere tutto il loro potenziale. Il terzino aveva già fatto bene con Gattuso, ma nel 2020 si è letteralmente esaltato, diventando uno dei migliori del campionato: spinta costante, preciso e attento in copertura, un Calabria così non s'era mai visto prima. L'infortunio al menisco lo escluderà per il prossimo mese, una perdita non da poco per i rossoneri che sperano di averlo al meglio per il gran finale.

39 - CIRO IMMOBILE (Lazio) 6.26

Fa un certo effetto vedere la Scarpa d'Oro nonché giocatore dalla miglior media voto in Serie A passata (6.69) essere così giù. Le ultime sei partite senza segnare hanno ulteriormente abbassato la media. 14 reti segnate in 25 partite non sono poche, ma quando sei abituato ad altri numeri... Ora spazio alla Nazionale e chissà che l'azzurro non rigeneri il centravanti, che nelle ultime sette partite ha guadagnato una sola sufficienza.

38 - MILAN SKRINIAR (Inter) 6.26

Lo slovacco era sulla lista dei possibili partenti. Le panchine nel finale della scorsa stagione, figlie anche di una certa difficoltà ad adattarsi alla difesa a tre ma soprattutto a ciò che richiedeva Conte, erano piuttosto indicative. Il fatto che sia rimasto si è rivelato provvidenziale: Skriniar ha cambiato marcia, è entrato nei meccanismi e i risultati sono notevoli. Del trio di difesa è lui ad avere il rendimento migliore e non solo, ogni tanto la butta anche dentro, il che non fa sicuramente male. Tre reti segnate, peraltro pesanti.

37 - SIMON KJAER (Milan) 6.26

Se Ibrahimovic è il leader assoluto della squadra, Kjaer lo è certamente della difesa. La sua esperienza e presenza si stanno rivelando fondamentali per Pioli e per i compagni di reparto. Con lui gioca meglio Romagnoli, con lui è cresciuto Gabbia. E con Tomori sta formando una cerniera difensiva completa. Contro la Fiorentina addirittura è stato decisivo in avanti, fornendo due assist. A 31 anni e con qualche infortunio che lo ha fermato va comunque gestito. Sotto questo aspetto l'eliminazione dall'Europa League è un peso in meno e gli permetterà di poter giocare tutte le partite che restano fino alla fine del campionato.

36 - ALESSIO CRAGNO (Cagliari) 6.27

Tornare ad alti livelli dopo un grave infortunio non è mai facile. Non però se sei l'Uomo Cragno, che si è ripreso un anno fa il Cagliari e che nonostante una stagione a dir poco complicata è stato chiamato dal ct Mancini. Squadra terzultima, 48 reti subite in 28 partite. Eppure lui è il migliore dei suoi e chissà dove sarebbero i sardi senza le sue parate. Guardando le pagelle si vedono un 7.5 e quattro 7. Per il gran finale si chiedono ulteriori straordinari per centrare una salvezza complicata. Dove però sarà necessario l'aiuto dei compagni di squadra.