TOP 100 TMW - De Ligt leader bianconero. Pellegrini core de Roma. Posizioni dalla 50 alla 46

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

50. Lorenzo PELLEGRINI (Roma) 6.22

Punto fermo di Paulo Fonseca, con Dzeko scivolato in panchina è di fatto il capitano dei giallorossi. Giocatore preziosissimo e in grado di rivestire il ruolo di centrale di centrocampo o trequartista. Parte maluccio con due insufficienze, se pur non gravi, poi prende il ritmo e trova anche la porta 7 volte, servendo 6 assist.

49. Mattijs DE LIGT (Juventus) 6.22

Le qualità dell'olandese non si discutono e finora gli unici problemi emersi sono quelli di natura fisica. L'infortunio alla spalla lo ha portato a iniziare il campionato all'ottava giornata, poi è arrivato il Covid. Quando è stato schierato ha sempre garantito prestazioni di alto livello. Quando è in condizione la maglia da titolare ormai è sua.

48. Marco SILVESTRI (Hellas Verona) 6.22

A Natale era addirittura il sesto miglior giocatore del campionato grazie a un'impressionante sequenza di 7 in pagella che hanno permesso all'Hellas di stazionare nei paraggi della zona Europa. Mancini a ottobre gli ha concesso anche una panchina, niente da fare invece a novembre. A gennaio si registra una flessione nelle prestazioni, qualche insufficienza di troppo e lo stesso rendimento dell'Hellas è calato. La stagione nel complesso resta decisamente buona.

47. Federico DIMARCO (Hellas Verona) 6.22

Dopo l'apprendistato della stagione passata, una delle grandi promesse del calcio italiano sta finalmente esplodendo. Cinque reti segnate, di quattro che sono delle vere e proprie perle per coordinazione, potenza e precisione. E come se non bastasse riesce anche a servire preziosi assist per i compagni di squadra. In Juric ha trovato il maestro perfetto per la crescita ed è una fortuna perché ha solo 23 anni.

46. Ivan PROVEDEL (Spezia) 6.22

Acquisto dell'ultimo momento dopo l'infortunio di Zoet, si è disimpegnando benissimo alla sua seconda stagione in Serie A dopo l'esperienza all'Empoli. Prestazioni tanto buone che gli sono valse la conferma da titolare anche una volta che l'olandese si è ristabilito.