TOP 100 TMW - Simply the best: Luis Muriel è il miglior giocatore della Serie A

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Al primo posto c'è LUIS MURIEL

È il manifesto di come un allenatore possa aumentare il valore dei giocatori: Gian Piero Gasperini è riuscito a trasformare Luis Muriel, da talento inespoloso a uno dei migliori attaccanti della Serie A, protagonista nonostante un ruolo non da protagonista. Perché nei fatti sono solamente 16 le partite giocate dall'inizio, eppure tanto basta per renderlo il miglior giocatore della Serie A per media voto. Un gol ogni 65', gli bastano scampoli di partita per lasciare il segno con un gol o un assist: chiude con 22 marcature, record personale. Pensate che prima di Bergamo il massimo ottenuto era 11 reti. È qualcosa di più di una riserva di lusso, è un’arma per affrontare gli avversari sia dall’inizio che a partita in corso.

Presenze: 36

Reti: 22

Assist: 9

Minuti giocati: 1.433

I voti di TMW in campionato

Torino-Atalanta 7,5

Atalanta-Cagliari 7

Crotone-Atalanta 7,5

Atalanta-Inter 6,5

Atalanta-Hellas Verona 5,5

Udinese-Atalanta 7

Atalanta-Fiorentina 6

Juventus-Atalanta 5,5

Atalanta-Roma 7

Bologna-Atalanta 7

Atalanta-Sassuolo 7

Atalanta-Parma 7

Benevento-Atalanta 7

Atalanta-Genoa 5.5

Atalanta-Lazio 6.5

Atalanta-Torino 7

Cagliari-Atalanta 8

Atalanta-Napoli 8

Sampdoria-Atalanta 6.5

Atalanta-Crotone 7

Inter-Atalanta 6

Atalanta-Spezia 7

Verona-Atalanta 6.5

Atalanta-Udinese 8

Fiorentina-Atalanta 6

Atalanta-Juventus 6

Roma-Atalanta 5

Atalanta-Bologna 7.5

Sassuolo-Atalanta 5

Parma-Atalanta 7.5

Atalanta-Benevento 7.5

Atalanta-Milan 6.5

Media voto: 6,70