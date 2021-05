TOP 100 TMW - Tinte rossonere con Théo Hernandez e Calhanoglu. Posizioni dalla 60 alla 56

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

60. Francesco CAPUTO (Sassuolo) 6.17

Parte fortissimo, 5 reti in altrettante partite, poi i problemi fisici lo tolgono dal campo per quattro partite e al rientro ci mette un po' prima di tornare a prestazioni di alto livello. Alla fine però il suo lo fa sempre e sono 11 i gol realizzati in 25 partite, più 7 assist.

59. THEO HERNANDEZ (Milan) 6.17

È uno dei terzini più forti in circolazione. Sette reti, sei assist: devastante nella prima parte di stagione, meno con l'arrivo del 2021 ma nella volata finale verso la Champions è decisivo, segnando al Benevento, firmando la doppietta al Torino e soprattutto procurandosi il rigore nella partita decisiva contro l'Atalanta.

58. Gianluca SCAMACCA (Genoa) 6.17

Uomo mercato già nell'ultima finestra di mercato, ha mezzi fisici e tecnici per sfondare e fin qui gli è mancato solo il gol. Contro il Parma però entra in campo e decide la partita con una doppietta, la prima in Serie A. Può essere la prima di una lunga serie e sarà interessante vederlo all'opera in questo finale di stagione.

57. Tommaso POBEGA (Spezia) 6.18

Giocatore di proprietà del Milan, non è sempre titolare nello scacchiere degli aquilotti ma quando gioca fa vedere le sue qualità: pressa gli avversari, segna e fa segnare. Futuro all'estero? In Inghilterra lo tengono d'occhio.

56. Hakan CALHANOGLU (Milan) 6.18

Il finale della stagione 2019-20 ce lo aveva riconsegnato come un giocatore capace di segnare e servire assist con una facilità disarmante. Nel torneo attuale è rimasta la giocata illuminante e il passaggio decisivo. Ma per attendere il primo gol è stato necessario aspettare l'ultima partita prima della pausa natalizia. Il Coronavirus lo ha restituito fuori condizione, irriconoscibile. Nonostante tutto riesce a tirar fuori qualche perla: come la rete alla Fiorentina.