TOP 100 TMW - Toro scatenato, presente e futuro nerazzurro. Lautaro Martinez è settimo

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Al settimo posto c'è LAUTARO MARTINEZ

Il Toro ha già eguagliato il numero di reti dell'anno scorso e ci sono ancora 11 partite da giocare. Con Romelu Lukaku l'intesa è eccezionale e senza alcun dubbio forma la miglior coppia del campionato italiano. L'anno nuovo lo ha visto partire con una marcia in più: inizia con una tripletta al Crotone, tanto per gradire, poi fa a fette il Milan nella partita decisiva della stagione. E quando le cose si mettono male, come contro il Torino, trova il jolly vincente. Conte non se ne è mai privato, lanciandolo titolare in 21 occasioni su 27. È l'unico del reparto offensivo che ha sempre giocato almeno un minuto. Per mesi il Barcellona lo ha sognato per comporre una coppia d'attacco letale con Messi. Situazione chiaramente cambiata ed è lo stesso argentino a promettere un rinnovo con l'Inter. E un tatuaggio in caso di scudetto.

Serie A

27 partite, 14 gol, 3 assist, 1.844 minuti

Champions League

6 partite, 1 gol, 1 assist, 407 minuti

Coppa Italia

4 partite, 1 gol, 272 minuti

Inter-Fiorentina 7

Benevento-Inter 7

Lazio-Inter 7

Inter-Milan 5.5

Genoa-Inter 5.5

Inter-Parma 5

Atalanta-Inter 7

Inter-Torino 7

Sassuolo-Inter 6.5

Cagliari-Inter 6

Inter-Napoli 6

Inter-Spezia 6.5

Verona-Inter 7

Inter-Crotone 8

Sampdoria-Inter 5.5

Roma-Inter 6.5

Inter-Juventus 6

Udinese-Inter 5

Inter-Benevento 7

Fiorentina-Inter 6.5

Inter-Lazio 7

Milan-Inter 8.5

Inter-Genoa 6.5

Parma-Inter 6

Inter-Atalanta 6

Torino-Inter 8

Media voto: 6.52