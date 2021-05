Torino al lavoro in vista del Milan: terapie per Nkoulou, differenziato per Izzo e Milinkovic-Savic

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di domani sera contro il Milan (stadio Olimpico Grande Torino, calcio d’inizio ore 20.45). Dopo l’analisi tattica al video e l’attivazione muscolare in campo - riporta la nota ufficiale del club - Belotti e compagni hanno svolto un programma tecnico, con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Terapie per Nkoulou, lavoro differenziato per Izzo mentre Milinkovic-Savic ha eseguito una parte di sessione in gruppo e poi in forma individuale. Domani in calendario la sessione di rifinitura cui seguirà l’annuncio dei calciatori convocati.