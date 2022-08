Torino, altro nome per la difesa: Saintini del Sion. Prima però l'esito degli esami al ginocchio

vedi letture

Dopo aver piazzato il colpo Schuurs in difesa, il Torino vuole regalare a Juric un altro colpo per il reparto arretrato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club granata sta monitorando Nathanaël Saintini del Sion. Classe 2000, potrebbe essere il successore di Izzo nel caso in cui il centrale dovesse uscire (sondaggi di Udinese e Salernitana). Il giocatore piace ma prima di affondare il colpo il Toro aspetterà gli esiti degli esami al ginocchio, perché sabato sera è uscito malconcio dalla sfida di Coppa di Svizzera contro il Chenois.