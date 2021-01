Torino, alzata a 18 milioni di euro la proposta per Kouamé: altro no della Fiorentina

Il Torino ha aumentato l'offerta per arrivare a Kouamé fino a 16 milioni più 2 di bonus in prestito con obbligo, ma la Fiorentina ha risposto con un secco no. Il club viola lo reputa un ottimo attaccante anche se non rispecchia a pieno i canoni della punta che piace a Prandelli e in estate ha già rifiutato 25 milioni dalla Premier League. La resistenza viola potrebbe cadere solo di fronte ad un'offerta ancora più pesante e contestualmente alla possibilità di acquistare un calciatore più gradito al tecnico. Che non è Zaza, proposto in lungo in largo. A riportarlo è Tuttosport.