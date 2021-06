Torino, Baselli in scadenza nel 2022: sondaggi di Milan e Lazio ma può rinnovare

Fra i calciatori in scadenza nel 2022 c’è anche Daniele Baselli. Il centrocampista avrà ancora un anno di contratto con il Torino e poi, se non si troverà un accordo, lascerà a parametro zero. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, già Lazio e Milan avrebbero effettuato dei primi sondaggi ma il club piemontese lo lascerebbe partire solo in presenza di un’offerta importante, altrimenti si potrebbe sedere ad un tavolo con il giocatore e trattare il rinnovo.