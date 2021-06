Torino, Belotti-Juventus: dal "mai nella vita" di Cairo alle valutazioni bianconere

vedi letture

"Mai nella vita" ha risposto ieri Urbano Cairo a chi gli domandava della possibilità che Andrea Belotti lasciasse i granata per vestire la maglia della Juventus. Normale che lo dichiari, vista l'importanza del capitano per i tifosi. Ma il presidente dovrà fare i conti con questa cessione eccellente ed è altrettanto normale che nella lista delle alternative offensive, sia stato preso in considerazione anche il giocatore del Toro. Non una prima scelta, ma un goleador da valutare tra le alternative, che comprendono anche Milik e Dzeko.