Torino, Belotti prende tempo anche con Juric e spera nella chiamata dell'Inter

vedi letture

Fumata nera dopo il primo colloquio tra Juric e Belotti con l'attaccante che non ha sciolto le riserve a proposito del proprio futuro come invece avrebbe voluto l'allenatore. Secondo l'edizione torinese de La Repubblica, il capitano granata spera che l'Inter bussi alla sua porta nel caso in cui dovesse cedere Lukaku al Chelsea ed è per questo che continua a prendere tempo in chiave prolungamento.