Torino, Brekalo: "Juric allenatore top. Questa vittoria è solo l'inizio"

Josip Brekalo, autore di due reti nella vittoria per 4-0 del Torino contro la Fiorentina, ha parlato a Toro Channel: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il mister ci aveva detto che la Fiorentina nel girone d'andata era la squadra che ci ha messo più in difficoltà. Visti i problemi degli ultimi giorni dovevamo essere super concentrati e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra".

Cosa significa questa vittoria?

"Dopo la prima parte di stagione dove meritavamo qualche punto in più, volevamo la chance di dimostrare che possiamo giocare meglio anche contro le grandi squadre. Oggi era il primo test e lo abbiamo superato alla grande".

Prima doppietta in A: cosa si prova?

"Sono molto contento per la mia prima doppietta perché ha aiutato la squadra a vincere. È la cosa più importante".

Cosa significa potersi allenare poco prima di partite così importanti?

"È difficile perché segui un certo ritmo che viene improvvisamente interrotto. Ci siamo allenati al massimo in settimana. Forse riposarci ci ha aiutato. Il mister ci ha sempre detto che l'aspetto mentale era il più importante e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra".

Quanto è importante Juric per lo spogliatoio?

"È molto importante per noi. Il mister è un allenatore top che ci ha dato tanta fiducia. Abbiamo lavorato molto in questi ultimi giorni e vogliamo lavorare così sempre per dimostrare la nostra forza".

Ora quali sono gli obiettivi della squadra?

"Questo è solo l'inizio, avremmo potuto avere anche 6 punti in più. Con questa fiducia possiamo competere contro chiunque".