Torino, Bremer valutato 40 milioni: le big italiane studiano le contropartite

Gleison Bremer è un tesoretto per il Torino di Cairo, che per il mercato italiano viene già valutato circa 40 milioni di euro. Ancora di più invece per l'Inghilterra o la Germania. In Italia ci pensa la Juventus, che potrebbe inserire il riscatto di Mandragora dentro all'affare. Ci pensa anche il Milan, che eventualmente ha molte carte da giocarsi: Pobega non è un'opzione, ma lo sono Colombo o Lazetic. Poi c'è l'Inter, che sul piatto potrebbe proporre Pinamonti, anche se l'attaccante è uno dei nomi buoni anche per gli affari che i nerazzurri proveranno a chiudere col Sassuolo. Ma in casa Suning ci sono anche Gagliardini e Sensi tra i profili seguiti, per non parlare di Mulattieri, Radu e Salcedo che non dispiacciono a Vagnati. Sicuramente le porte sono aperte solo a contropartite di un certo livello e non agli "scarti" delle big. Juric vuole uscire dal mercato "vincitore" senza subirlo come successo in altre occasioni in casa granata. A riportarlo è Tuttosport.