Torino, c'è l'intesa con Zapata: il rinnovo fino al 2028 del colombiano è a un passo

Ci siamo. Duvan Zapata al centro del progetto del Torino. Il centravanti colombiano resta una figura importante per la formazione granata anche per le prossime stagione. Il giocatore, arrivato sul finire del mercato estivo di tre anni fa, è un riferimento dell'attacco della sua squadra e resterà anche con l'arrivo in panchina di Ignazio Abate. La punta ha realizzato 19 reti nelle 70 partite in cui è stato impiegato negli ultimi tre campionati ma aveva il contratto in scadenza fra un anno, ovvero a giugno 2027.

Grandi manovre in corso per il rinnovo che però sembra essere davvero ad un passo. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il calciatore è vicino alla firma fino al 2028. Un anno in più di contratto per Duvan con la spalmatura dell'ingaggio nei prossimi due anni. L'intesa sembra essere raggiunta, adesso si tratta solamente di limare gli ultimi dettagli prima di arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

La svolta positiva è arrivata in questi giorni con il capitano che resterà un anno in più con la maglia granata diventando un punto fisso non solo dello spogliatoio ma anche del club del presidente Urbano Cairo. Ancora pochi passi e poi ci sarà l'annuncio. Duvan Zapata vicino al rinnovo con il Torino.