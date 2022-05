Torino, caccia al dopo Brekalo: piace l'israeliano Solomon dello Shakhtar Donetsk

Manor Solomon è una delle idee del Torino per sostituire Josip Brekalo, calciatore classe '98 che ha deciso di tornare al Wolfsburg dopo l'esperienza in granata. Come riporta 'Sky', l'esterno d'attacco dello Shakhtar è una delle idee per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.