Torino, caccia al trequartista: Eliasson alternativa a Messias, Ciquinho la terza scelta

Junior Messias è il nome in cima alla lista di Ivan Juric per potenziare il suo Torino, ma l'alta richiesta da 12 milioni di euro rende tutto più complicato. Per questo il club granata si cautela guardandosi intorno e avrebbe individuato un'alternativa valida in Niclas Eliasson, 25 anni, jolly offensivo del Nimes, sefuito anche da Lens e Saint-Etienne. Ciquinho del Benfica resta invece la terza scelta. A riferirlo è Tuttosport.