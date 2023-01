Torino, Cairo: "Juric è legato al progetto e non al contratto. Questa sintonia sta crescendo"

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - "Con Juric il dialogo è continuo, lui non è una persona legata ai contratti ma al progetto. Con lui è importante stabilire un'unità d'intenti, una visione comune e condivisa. Questa sintonia sta crescendo". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di contratto dell'allenatore Ivan Juric, dopo l'incontro tra le parti avvenuto a Milano la scorsa settimana. "Con lui il Torino ha fatto passi avanti importanti - ammette Cairo a margine della presentazione della partnership tra Credit Agricole e Rcs Sport, con la banca che diventerà title sponsor di tutte le classiche di ciclismo per i prossimi tre anni -. A Firenze è stata una bella vittoria, così come quella di Coppa Italia contro il Milan". (ANSA).