Torino, Cairo: "Ottimo avvio di stagione. Lite Vagnati-Juric? Penso sia stata produttiva"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo interno sul Lecce attraverso i microfoni di SkySport: "Siamo soddisfatti della vittoria, dieci punti in cinque giornate sono un ottimo risultato. Il mercato è stato portato avanti con attenzione, puntando su giocatori che hanno qualità. Vlasic ma non solo: anche Ilkhan o Lazaro e tutti gli altri. Siamo soddisfatti, ma è chiaro che dobbiamo continuare a lavorare. Juric dopo un anno di attività qui con noi dimostra il proprio lavoro fin da subito. Anche chi è qui dallo scorso anno stanno dando segnali molto importanti. Vagnati-Juric ancora insieme? Le liti capitano, non bisogna starci troppo a pensare. Il fatto che sia divenuta pubblica l'ha fatta diventare più grossa di quello che è. Magari dirsi le cose anche in modo vivace è stato anche produttivo. Le cose stanno andando molto bene. Sono felice della coesione che senti in squadra e nel club. Se mi sento un presidente "da Toro"? Non sta a me dirlo, ma come persona penso di sì. Ho quel tipo di atteggiamento, quello da Toro, che fa cose anche impossibili. Come presidente lo devono dire altri".