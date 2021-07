Torino, Ciquinho resta un nome valido. Occhio a Fiorentina e Napoli

Torna attuale il profilo di Ciquinho per le squadre italiane. Dopo l'acquisizione di Joao Mario da parte del Benfica, il club lusitano ha messo in uscita il suo centrocampista offensivo e tra i club interessati in serie A il Torino merita una menzione d'onore. I granata sono infatti impegnati nella trattativa con il Crotone per arrivare a Junior Messias, ma il portoghese rappresenta una soluzione gradita sulla quale Vagnati sta lavorando. Oltre al Torino vanno tenute in considerazione le possibili piste alternative, anche in assenza di offerte ufficiali: restano dunque calde le possibilità legate a Fiorentina e Napoli.