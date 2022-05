Torino, club al lavoro per trattenere Praet: si punta al rinnovo del prestito dal Leicester

Il Torino, sfruttando la presenza in Italia del Leicester per la trasferta di Conference League contro la Roma, ha ripreso i contatti col club inglese per quanto riguarda il futuro di Dennis Praet. Il belga è considerato pedina fondamentale per lo scacchiere di Juric del prossimo anno e proprio per questo il Toro sta cercando di trattenerlo aggirando il diritto di riscatto pattuito lo scorso anno da 15 milioni di euro. Il Leicester sembra disposto ad assecondare la richiesta, spiega Tuttosport, ma in cambio chiede garanzie di riscatto future, magari fissando un obbligo per l'estate 2023 ad una cifra intorno ai 12 milioni di euro.