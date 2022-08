Torino, con il Monza è sfida anche sul mercato: duello per Pezzella del Betis

vedi letture

Non solo in campo, Monza e Torino sono pronte a sfidarsi anche sul mercato. Secondo quanto riportato da La Stampa il club granata ha messo nel mirino German Pezzella, difensore ex Fiorentina oggi in forza al Betis Siviglia. Per l'argentino, già cercato lo scorso anno, è battaglia con il Monza.