Torino, con l'Empoli torna Samuele Ricci. Con lui in campo conquistati 7 punti in tre gare

Il Torino ritrova il suo uomo chiave. Il suo nome? Samuele Ricci. Il 21enne centrocampista dovrebbe, infatti, tornare a disposizione di Ivan Juric per quello che è il suo personalissimo 'derby del cuore' contro l'Empoli, la società che lo ha fatto nascere e crescere calcisticamente parlando.

L'importanza del regista nella mediana granata è descritta benissimo dai numeri riportati da La Gazzetta dello Sport: con lui in campo il Toro ha conquistato sette punti in campionato, figli di due vittorie contro Monza e Cremonese e un pareggi contro la Lazio. Senza di lui, fermatosi per infortunio, i granata hanno raccolto appena 3 punti grazie alla vittoria sul Lecce contornata dalle sconfitte contro Atalanta, Inter, Sassuolo e Napoli.