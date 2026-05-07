Live TMW Torino, D'Aversa: "Obiettivo è chiudere al meglio. Superga? Il 4 maggio va al di sopra delle proteste"

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14.15 - Roberto D'Aversa presenta Torino-Udinese, gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A in programma venerdì alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 14.30.

Ore 14.33 - Comincia la conferenza stampa di D'Aversa

Quanto è importante far bene domani e come si trovano le motivazioni?

"Indipendentemente dalla classifica, si ricorda l'inizio e la fine del campionato. Per il singolo giocatore è importante, il Sassuolo è in gran forma: misurarsi contro una squadra che sta facendo molto bene...Dobbiamo andare in campo per fare bene. Nello sport, non si può ragionare su far bene o meno bene se c'è un obiettivo da raggiungere, cosa che abbiamo già fatto. Il prossimo obiettivo sarà fare il meglio possibile. Per fare risultato positivo, pensiamo alle gare casalinghe e ai risultati che abbiamo ottenuto"

Novità dall'infermeria?

"Zapata, Adams e Pedersen saranno convocati, poi vedremo il minutaggio. Zapata e Pedersen hanno avuto un percorso più pulito. Tutti e tre i ragazzi stringeranno i denti per esserci"

Che emozioni ha vissuto a Superga?

"Il 4 maggio va al di sopra delle proteste. Ho vissuto emozioni incredibili, c'è stato un silenzio assordante e anche il momento della lettura è stato emozionante"

Avete rivisto Udine?

"La analizziamo sempre, sia positiva o negativa. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi prendi gol su rimessa laterale ed è una questione di attenzione calata che non puoi permetterti. Non abbiamo avuto la forza di riprenderla, anche perché mancavano giocatori carismatici"

Domani mancheranno ancora i tifosi

"Mi dispiace che non ci siano i tifosi, ma non bisogna ragionare sulla prestazione o su Udine per fare risultato. Il focus è sulle partite fatte bene in casa con risultati"

Giocherà Maripan?

"Non si è allenato, ma ha dato disponibilità ad esserci. Ieri e oggi non si è allenato, ma ha chiesto di esserci: per me, è un bel segnale"

Può essere l'occasione di Njie?

"Avendo a disposizione part time sia Zapata sia Adams, si può ragionare di partire con due punte. Quando c'è la disponibilità degli attaccanti, ho sempre giocato con le due punte. E molto probabilmente sarà così anche domani, Njie potrebbe partire dall'inizio: quando si comincia con le due punte, nei 90 minuti devi continuare ad avere lo stesso peso. A Udine non avremmo avuto la possibilità"

Chi conta di recuperare per la fine della stagione?

"Aboukhlal è stato mandato a casa, con Anjorin e Ismajli si prova per il derby. Ma non è competenza mia, non vorrei dire cose inesatte"