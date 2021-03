Torino, dall'Inghilterra: Belotti nel mirino del Chelsea. Il Gallo alternativa al sogno Lukaku

Con il rinnovo col Torino che molto probabilmente non arriverà Andrea Belotti è destinato a salutare il club granata la prossima estate, in modo da far incassare al club di Urbano Cairo un indennizzo 12 mesi prima della naturale scadenza del suo attuale accordo. Per il Gallo, poi, oggi è emersa una nuova società interessata: il Chelsea. Stando a quanto riportato dal Sun i Blues vorrebbero strappare Romelu Lukaku all’Inter, ma l’impresa appare quasi impossibile. Belotti rappresenta una delle possibili alternative per la formazione di Thomas Tuchel.