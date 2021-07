Torino, due casi “azzurri” da risolvere

Conquistato l’Europeo per i granata d’Italia sarà tempo di tornare a pensare alla vita di club di tutti i giorni. Se da una parte la palla passerà nelle mani di Cairo che sarà chiamato a convincere Belotti a rinnovare un contratto che scade a fine della stagione che sta per prendere il via, dall’altre parte resta da risolvere il caso Sirigu. Il portiere è in uscita ma non ha ancora trovato sistemazione. La pista Genoa ha subito un rallentamento ma se ne riparlerà. Il Torino ha due casi importanti da risolvere.