Live TMW Torino, Ebosse: "Con D'Aversa c'è una nuova energia. Bella vittoria col Parma"

Premi F5 per aggiornare la diretta

23.15 - Il difensore del Torino, Enzo Ebosse, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Parma, valida per la ventinovesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Cos'è cambiato nel Toro? E un commento sulla sua prova

"Ho fatto solo due settimane con Baroni, prima non c'ero. Ora con D'Aversa c'è una nuova energia, potevamo anche pareggiare a Napoli. Su Pellegrino, stavo andando indietro ma lui ha fatto un bel gol. Ma non abbiamo mollato, abbiamo vinto bene"

E' cambiato il modo di difendere?

"Il mister dà fiducia a tutti, ogni gara dipende dall'avversario anche a livello difensivo. Ci sentiamo bene e parliamo tanto, questo ci aiuta. E così concediamo poco"

Ore 23.18 - Termina la conferenza stampa di Ebosse